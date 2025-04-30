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18:53, 30 апреля 2025Моя страна

Сакура и вишня продолжили цвести после заморозков в Уфе

В ботаническом саду Уфы после заморозков продолжили цвести сакура и вишня
Екатерина Ештокина

Фото: Семён Старикович / Коммерсантъ

В ботаническом саду Уфы после заморозков продолжили распускаться растения. Об этом сообщает Telegram-канал UTV.

По данным издания, несмотря на выпавшие в виде снега осадки, сакура, слива и вишня по-прежнему цветут. В то же время ботаники уточнили, что от неожиданной погоды пострадали орех маньчжурский, клен и сирень.

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«Груша уссурийская, черемухи, тюльпаны, цветут как будто снега и не было. Цветки на сакуре, сливе, вишне подмерзли только с северной стороны. С южной с цветками все нормально. Растения восстановятся после полного отрастания побегов и появления новых листьев», — подчеркнули эксперты.

Ранее в апреле в Никитском ботаническом саду в Крыму выбрали самый красивый тюльпан. Так, «генералом» парада тюльпанов назван сорт «Солнечный пояс» (Sunbelt), который цвел в саду 35 дней.

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