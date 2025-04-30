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12:59, 30 апреля 2025Спорт

Стало известно о переговорах «Спартака» со Станковичем по новому контракту

РБК: «Спартак» начал переговоры со Станковичем по новому контракту
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Деян Станкович

Деян Станкович. Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Московский Спартак начал переговоры с главным тренером Деяном Станковичем по новому контракту. Об этом стало известно «РБК Спорт», ссылающемуся на два источника, знакомых с ситуацией.

Уточняется, что первый раунд переговоров прошел успешно. Стороны должны прийти к окончательному соглашению в течение мая.

Действующий контракт Станковича со «Спартаком» рассчитан до конца следующего сезона. Серб возглавляет клуб с мая 2024-го.

Ранее красно-белые вышли в финал Пути регионов Кубка России, обыграв в дерби московское «Динамо». В Российской премьер-лиге (РПЛ) спартаковцы после 26 туров занимают четвертое место с 50 очками.

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