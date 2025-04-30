Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:25, 30 апреля 2025Мир

Трамп раскритиковал финансовую помощь США Украине

Трамп возмутился, что США просто вливают деньги в Украину
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Yuri Gripas — Pool via CNP / Consolidated News Photos / Global Look Press

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп возмутился тем, что США просто вливают деньги в Украину. В частности, в этом политик обвинил бывшего главу вашингтонской администрации Джо Байдена, пишет ТАСС.

«Когда я пришел сюда, я спросил: "Сколько денег мы дали Украине?" Реальная цифра — около $350 млрд, это немыслимо. И у нас не было никакой безопасности. У нас не было ничего. Мы просто вливаем туда деньги», — посетовал Трамп в ходе заседания.

Штаты давали деньги так, «будто они выбрасываются в окно, и это делал Байден», добавил глава Штатов.

Накануне бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Украина никогда не представляла стратегической важности для США, и участие в конфликте на ее территории не отвечает интересам Вашингтона. Таким образом, эксперт указал на бессмысленность помощи Вашингтона Киеву.

В свою очередь, профессор Алан Куперман рассказал, что слова Трампа по конфликту на Украине во многом правдивы, так как Киев и бывшая администрация Джо Байдена ответственны за эскалацию ситуации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Киргизии арестовали российского политолога и сотрудницу Русского дома. Как это связано с задержанием мигрантов в Москве?

    Во Франции обвинили Зеленского в разжигании конфликта на Украине

    В Раде раскритиковали Зеленского за игнорирование бусификации

    В США заявили о срыве Киевом планов по ресурсной сделке

    Суд арестовал главаря ОПГ по делу о краже денег у участников СВО

    Белоруссия освободила из-под стражи гражданина США

    Названа новая угроза для Вьетнама со стороны США

    Журналист Карлсон назвал Зеленского настоящим врагом США

    ВС России тремя выстрелами ликвидировали бойцов ВСУ в ДНР

    Устюгов рассказал о взаимоотношениях с Большуновым

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости