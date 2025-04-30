Трамп возмутился, что США просто вливают деньги в Украину

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп возмутился тем, что США просто вливают деньги в Украину. В частности, в этом политик обвинил бывшего главу вашингтонской администрации Джо Байдена, пишет ТАСС.

«Когда я пришел сюда, я спросил: "Сколько денег мы дали Украине?" Реальная цифра — около $350 млрд, это немыслимо. И у нас не было никакой безопасности. У нас не было ничего. Мы просто вливаем туда деньги», — посетовал Трамп в ходе заседания.

Штаты давали деньги так, «будто они выбрасываются в окно, и это делал Байден», добавил глава Штатов.

Накануне бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Украина никогда не представляла стратегической важности для США, и участие в конфликте на ее территории не отвечает интересам Вашингтона. Таким образом, эксперт указал на бессмысленность помощи Вашингтона Киеву.

В свою очередь, профессор Алан Куперман рассказал, что слова Трампа по конфликту на Украине во многом правдивы, так как Киев и бывшая администрация Джо Байдена ответственны за эскалацию ситуации.