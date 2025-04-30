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19:29, 30 апреля 2025Наука и техника

В Днепровской флотилии создали подразделения БПЛА

«Известия»: В Днепровской флотилии создали подразделения БПЛА
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Подразделения операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) создали в составе Днепровской флотилии. Операторы дронов будут выполнять различные ударные и разведывательные задачи, пишут «Известия» со ссылкой на источники в военном ведомстве.

На вооружении подразделений находятся различные аппараты, включая FPV-дроны. Операторы занимаются разведкой, корректировкой огня и нанесением ударов по объектам противника. Расчеты беспилотников действуют самостоятельно и совместно с экипажами речных катеров.

Отмечается, что подразделение уже приняло участие в боевых действиях на нескольких участках линии боевого соприкосновения вдоль Днепра. В частности, операторы уничтожили командные пункты противника.

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«Связка речной боевой корабль — БПЛА позволит строить разведывательно-ударные контуры. БПЛА будет находить цели противника в прибрежной зоне, а огневые средства катеров или кораблей — наносить удары», — сказал военный эксперт Алексей Леонков.

В апреле 2024 года источники ТАСС сообщили, что основу боевого корабельного состава Днепровской флотилии составят бронекатера проектов 1204 «Шмель» и 1206 «Кальмар».

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