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14:24, 30 апреля 2025Бывший СССР

В Раде опять не смогли найти главу МИД Украины

Нардеп Гончаренко задал вопрос, почему глава МИД Сибига не приходит в Раду
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Stringer / Reuters

Народный депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) задал спикеру Руслану Стефанчуку вопрос, почему глава МИД Украины Андрей Сибига полтора месяца не приходит в здание парламента. Подробности этого он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, он напрямую спросил Стефанчука о том, почему Сибига до сих пор не пришел в парламент Украины? Спикер Рады ответил, что сможет сказать что-либо завтра.

15 апреля Гончаренко уже спрашивал Стефанчука, почему министра иностранных дел уже месяц не было в парламенте. Тогда Председатель Рады ответил, что Сибига прибудет 18 апреля, но этого не случилось.

Ранее Алексей Гончаренко нецензурно описал слова президента Украины Владимира Зеленского о признании Крыма территорией России со стороны США. «Ситуация — *** (очень плохая — прим. «Ленты.ру»). По всем моим контактам только один вопрос: а зачем [президент Украины Владимир] Зеленский выходит и что-то комментирует? Не мог бы он просто немного помолчать?» — заявил парламентарий.

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