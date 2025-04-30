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03:42, 30 апреля 2025Наука и техника

Юрист назвал настоящее назначение «шашлычных дронов»

Юрист Черкасов: дроны не следят за любителями шашлыков в лесу
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Появившиеся слухи о шашлычных дронах, якобы следящих за отдыхающими россиянами, не соответствуют действительности. Об этом агентству «Прайм» рассказал ведущий юрист ЕЮС Олег Черкасов.

Он объяснил, что настоящее предназначение таких беспилотников — не наблюдение за жарящими шашлыки в неположенных местах нарушителями, а обнаружение очагов возгорания в лесах. К тому же, добавил эксперт, съемка нарушения правил противопожарного режима с дронов выглядит неоднозначно с точки зрения закона.

В ноябре 2024 года специалисты Научно-образовательного центра (НОЦ) «Енисейская Сибирь» создали дрон для защиты леса от пожара. Оснащенный тепловизором двухкилограммовый беспилотник способен находиться в воздухе до 45 минут. Согласно расчетам специалистов, выгода от использования дрона, предназначенного для проведения съемки местности, может составить до 119 миллионов рублей в год.

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