Госдума предложила ввести пожизненный бесплатный проезд в метро для роженицы и ее ребенка

ГД предложила ввести пожизненный бесплатный проезд для родившей в метро женщины

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев предложил ввести пожизненный бесплатный проезд в метро женщине, родившей ребенка на станции «Чистые пруды», и ее малышу. Об этом парламентарий заявил в беседе с РИА Новости.

«Потрясающая история в сердце московского метро. Девушка родила здорового мальчика весом 3,4 килограмма. Предлагаю подарить им пожизненный бесплатный проезд в московском метро. Пусть каждая поездка напоминает им о дне, когда подземка стала местом рождения новой жизни», — сказал Гусев.

Депутат отметил, что уже направил соответствующее предложение главе столичного Дептранса Максиму Ликсутову. Также Гусев сообщил, что планирует отметить думской наградой ординатора, которая оказалась рядом и приняла роды.

О том, что жительница Москвы родила ребенка на станции метро «Чистые пруды», стало известно 30 апреля. Очевидцы отметили, что из подземки вышел фельдшер с младенцем на руках, женщину вынесли на носилках.