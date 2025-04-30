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18:29, 30 апреля 2025Россия

Москвичка родила в метро

Жительница Москвы родила ребенка на станции метро «Чистые пруды»
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Жительница Москвы родила ребенка на станции метро «Чистые пруды». Об этом стало известно Telegram-каналу «Осторожно, Москва».

Очевидцы отметили, что из подземки вышел фельдшер с младенцем на руках, женщину вынесли на носилках.

Сейчас у метро дежурят насколько бригад скорой помощи. Другие обстоятельства уточняются.

До этого сообщалось, что 36-летняя жительница Уралмаша родила в Городской клинической больнице Екатеринбурга 13-го ребенка.

По данным медиков, россиянка уже планирует новую беременность.

Еще раньше в родильном доме №3 города Владивостока на свет появился крупный новорожденный, которого прозвали ребенком-гигантом.

ЖЗЛ
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