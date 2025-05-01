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05:19, 1 мая 2025Силовые структуры

Силовики провели рейд в московском ночном клубе

Силовики провели рейд в ночном клубе в Москве по подозрению в пропаганде ЛГБТ
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexander Legky / Global Look Press

Силовики провели профилактический рейд в ночном клубе в Москве по подозрению в пропаганде ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Сотрудники правоохранительных структур пришли в ночной клуб в районе метро "Автозаводская", где, предположительно, могли собираться граждане, подозреваемые в ЛГБТ-пропаганде», — рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов в Санкт-Петербурге доставили в полицию около 20 человек в ходе профилактического рейда в арт-пространстве «Явление», где якобы прошла закрытая ЛГБТ-вечеринка

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