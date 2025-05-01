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05:30, 1 мая 2025Забота о себеЭксклюзив

Россиянам назвали полезные и вредные сочетания продуктов с шашлыком

Диетолог Хохлова: Газировка и соки из пакета мешают перевариванию шашлыка
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Андрей Бресонов / Коммерсантъ

Жареное на углях мясо привлекает своим неповторимым вкусом и ароматом, но сочетание с другими продуктами может усилить его вредные свойства или, наоборот, подчеркнуть полезные, сообщила врач-диетолог, доктор медицинских наук Елена Хохлова. О том, как сделать шашлык безопасным, она рассказала россиянам в беседе с «Лентой.ру».

В первую очередь подчеркивают пользу шашлыка свежие овощи, указала врач. Так, салаты из помидоров, огурцов, зелени, капусты, моркови и болгарского перца отлично гармонируют с мясом, обогащая рацион витаминами и клетчаткой. Овощи улучшают пищеварение и наполняют трапезу антиоксидантами, добавила она.

Не лишним будет и запеченный картофель, который сохраняет свою полезность, добавляет углеводы и создает гармоничный вкусовой ансамбль, поделилась специалист. Она рекомендовала делать к шашлыку закуски из лаваша и сыра, так как лаваш — нейтральный хлеб, мягко оттеняющий вкус мяса, а сыр богат кальцием и белком.

Помогут расщепить животный белок, нивелировать вред жареной корочки и облегчить переваривание, по словам диетолога, травы: базилик, тимьян, укроп, петрушка.

«Кисломолочные продукты, например, натуральный йогурт или кефир, устраняют чувство тяжести, уравновешивают кислотно-щелочной баланс и улучшают усвояемость белков. Природная минеральная вода обогатит трапезу микроэлементами и восполнит необходимую жидкость. Маринованный лук в уксусе с добавлением пряностей прекрасно сочетается с шашлыком, привнося ферменты для усвоения и стимулируя аппетит», — обозначила собеседница «Ленты.ру».

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К сочетаниям, усугубляющим вред шашлыка, она отнесла белый хлеб и булочки, пояснив, что быстро усваиваемые углеводы увеличивают гликемический индекс блюда, что ведет к перееданию и нагрузке на поджелудочную железу. Лишние калории, по ее словам, добавят и крупяные гарниры или макароны.

Врач также рекомендовала убрать со стола сладкие газировки и пакетированные соки, так как они вызывают раздражение слизистой желудка, мешая полноценно переваривать шашлык.

«Магазинные майонезы, кетчупы и другие соусы с консервантами, красителями и некачественным маслом перегружают печень и замедляют переработку пищи, заставляя организм тратить больше ресурсов на очищение. Сладости и десерты плохие тоже соседи шашлыку. Сахар вступает в конфликт с животными белками, замедляя их переваривание и ухудшая восприятие вкуса», — заключила Хохлова.

Ранее эндокринолог, диетолог медицинского центра «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Оксана Михалева назвала наименее вредным шашлык из индейки.

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