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20:19, 1 мая 2025Мир

Стало известно о нежелании Уиткоффа занимать пост советника Трампа по нацбезопасности

CNN: Уиткофф не хочет занимать пост советника Трампа по нацбезопасности
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sputnik / Kristina Kormilitsyna / Pool / Reuters

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф не заинтересован в должности советника главы государства по национальной безопасности и не рассчитывает, что ему направят соответствующее приглашение. Об этом в четверг, 1 мая, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники, близкие к американскому чиновнику, передает РИА Новости.

«Он дал понять, что не хочет эту должность, и его окружение не ожидает, что в итоге он будет выбран или что президент предложит ему пост», — рассказал один из собеседников телеканала.

О том, что Стивен Уиткофф является возможным преемником уволенного Трампом с поста советника по национальной безопасности Майкла Уолтца, ранее 1 мая сообщил журналист газеты Politico Джейк Трейлор.

Причиной отставки советника по национальной безопасности был назван скандал с утечкой секретных данных. В апреле CBS News со ссылкой на источники сообщил, что Уолтц добавил в закрытый чат в Signal главного редактора The Atlantic Джеффри Голдберга вместо пресс-секретаря Совета национальной безопасности США Брайана Хьюза из-за путаницы с телефонным номером.

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