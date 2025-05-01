Во Франции пожаловались на нехватку круассанов на 1 Мая

BFM TV: 12 миллионов французов остались без свежих багетов и круассанов на 1 Мая

В День труда французы столкнулись с дефицитом свежих багетов и круассанов. Об этом сообщил телеканал BFM TV.

Журналисты уточнили, что на 1 Мая пекарням, как и другим предприятиям, по законодательству запрещено работать. По данным телеканала, порядка 12 миллионов жителей Франции пожаловались на нехватку выпечки.

«Я не считаю это нормальным. Мы ведь думали, что являемся такой же необходимой профессией, как журналисты или врачи», — заявил глава Национальной конфедерации пекарей и кондитеров Франции Доминик Анракт.

Ранее российская тревел-блогерша побывала в Париже и раскрыла цены в местных ресторанах. По ее словам, в пекарне в центре города можно купить свежие большие круассаны по 1,25 евро (125 рублей), а булочки и десерты стоят до двух евро (200 рублей).