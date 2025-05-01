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23:46, 1 мая 2025Из жизни

Во Франции пожаловались на нехватку круассанов на 1 Мая

BFM TV: 12 миллионов французов остались без свежих багетов и круассанов на 1 Мая
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

В День труда французы столкнулись с дефицитом свежих багетов и круассанов. Об этом сообщил телеканал BFM TV.

Журналисты уточнили, что на 1 Мая пекарням, как и другим предприятиям, по законодательству запрещено работать. По данным телеканала, порядка 12 миллионов жителей Франции пожаловались на нехватку выпечки.

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«Я не считаю это нормальным. Мы ведь думали, что являемся такой же необходимой профессией, как журналисты или врачи», — заявил глава Национальной конфедерации пекарей и кондитеров Франции Доминик Анракт.

Ранее российская тревел-блогерша побывала в Париже и раскрыла цены в местных ресторанах. По ее словам, в пекарне в центре города можно купить свежие большие круассаны по 1,25 евро (125 рублей), а булочки и десерты стоят до двух евро (200 рублей).

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