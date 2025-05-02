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16:00, 2 мая 2025Спорт

Гвардиола анонсировал перерыв в тренерской работе

Хосеп Гвардиола: После окончания контракта с «Манчестер Сити» возьму перерыв
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: David Klein / Reuters

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола анонсировал перерыв в тренерской деятельности. Об этом сообщает ESPN.

Специалист отметил, что отработает контракт с горожанами, истекающий летом 2027 года, после чего возьмет паузу. «Не знаю, уйду ли я на пенсию, но я собираюсь сделать перерыв. Все тренеры хотят побеждать, чтобы их работа запомнилась», — заявил Гвардиола.

В декабре прошлого года Гвардиола рассказал, что из-за плохих результатов «Манчестер Сити» у него начались проблемы со здоровьем. По словам специалиста, у него нарушены сон и пищеварение.

Гвардиола возглавляет «Сити» с 2016 года. Вместе с англичанами испанец шесть раз стал чемпионом страны, два раза выиграл Кубок, четыре раза — Кубок футбольной лиги и дважды — Суперкубок Англии. Кроме того, Гвардиола привел горожан к победам в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

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