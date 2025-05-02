На Западе рассказали о конфликте Зеленского с националистами

Профессор Дизен: Между Зеленским и националистами усиливается конфликт

Между украинскими националистами и президентом страны Владимиром Зеленским усиливается конфликт. На это указал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен на своей странице в социальной сети X.

Он также отметил, что президент США Дональд Трамп разочарован отказом Зеленского принимать мирное соглашение.

Ранее глава пресс-службы американского Госдепартамента Тэмми Брюс предупредила, что Вашингтон откажется от роли посредника в решении украинского кризиса при отсутствии прогресса в переговорах между Киевом и Москвой.

До этого Зеленский заявил, что готов к диалогу о мире с кем угодно и когда угодно.