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21:30, 2 мая 2025Мир

На Западе рассказали о конфликте Зеленского с националистами

Профессор Дизен: Между Зеленским и националистами усиливается конфликт
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Между украинскими националистами и президентом страны Владимиром Зеленским усиливается конфликт. На это указал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен на своей странице в социальной сети X.

Он также отметил, что президент США Дональд Трамп разочарован отказом Зеленского принимать мирное соглашение.

Ранее глава пресс-службы американского Госдепартамента Тэмми Брюс предупредила, что Вашингтон откажется от роли посредника в решении украинского кризиса при отсутствии прогресса в переговорах между Киевом и Москвой.

До этого Зеленский заявил, что готов к диалогу о мире с кем угодно и когда угодно.

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