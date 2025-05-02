Назван клуб РПЛ с наибольшим средним возрастом игроков

«Факел» стал клубом с наибольшим средним возрастом игроков в РПЛ

Telegram-канал Opta Sports назвал клуб Российской премьер-лиги (РПЛ), у которого наибольший средний возраст игроков, выходивших на поле в стартовом составе в нынешнем сезоне.

Лидером по этому показателю стал воронежский «Факел» с показателем 28 лет и 328 дней. Командой с самым молодым составом стал «Оренбург» (24 года и 186 дней).

После 26 туров «Факел» с 15 очками занимает последнее место в чемпионате. «Оренбург» имеет в активе 17 очков и располагается на соседней 15-й строчке.

Ранее Opta Sports назвал клуб РПЛ, который предоставил меньше всех минут игрового времени россиянам. Такой командой стал «Зенит» с показателем 25,9 процента от общего числа игрового времени.