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15:26, 2 мая 2025Спорт

Назван клуб РПЛ с наибольшим средним возрастом игроков

«Факел» стал клубом с наибольшим средним возрастом игроков в РПЛ
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Telegram-канал Opta Sports назвал клуб Российской премьер-лиги (РПЛ), у которого наибольший средний возраст игроков, выходивших на поле в стартовом составе в нынешнем сезоне.

Лидером по этому показателю стал воронежский «Факел» с показателем 28 лет и 328 дней. Командой с самым молодым составом стал «Оренбург» (24 года и 186 дней).

После 26 туров «Факел» с 15 очками занимает последнее место в чемпионате. «Оренбург» имеет в активе 17 очков и располагается на соседней 15-й строчке.

Ранее Opta Sports назвал клуб РПЛ, который предоставил меньше всех минут игрового времени россиянам. Такой командой стал «Зенит» с показателем 25,9 процента от общего числа игрового времени.

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