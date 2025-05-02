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11:18, 2 мая 2025Спорт

Олимпийский чемпион дал совет родственникам Гашека

Васильев посоветовал родственникам Гашека положить его в больницу
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев дал совет родственникам двукратного обладателя Кубка Стэнли Доминика Гашека. Об этом сообщает «ВсеПроСпорт».

Экс-спортсмен рекомендовал им положить чеха в больницу. «Паранойя лечится только стационарно. Думаю, он сам уже не понимает, что с ним происходит», — заявил Васильев.

22 апреля Гашек сообщил, что пожаловался в Международный олимпийский комитет и Международную федерацию хоккея на Дмитрия Медведева. Он заявил, что потрясен тем, что бывший президент РФ публично угрожает ему.

С февраля 2022 года Гашек активно продвигает инициативы против российских спортсменов. В частности, он призывал руководителей Национальной хоккейной лиги уйти в отставку из-за позиции по российским игрокам, которым не запретили выступать за команды лиги.

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