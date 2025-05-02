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15:13, 2 мая 2025Путешествия

Раскрыт режим работы аэропортов Москвы на фоне майского снегопада

Росавиация: Аэропорты Москвы на фоне майского снегопада работают штатно
Алина Черненко

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Аэропорты столичного региона — Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский — на фоне майского снегопада функционируют штатно. Режим работы московских воздушных гаваней раскрыл официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Уточняется, что в период с 19:00 1 мая до 07:00 2 мая в указанных авиагаванях суммарно провели 11 контрольных чисток взлетно-посадочных полос. Из-за необходимости дополнительной обработки воздушных судов противообледенительными жидкостями были задержаны три рейса. Кроме того, из-за неблагоприятных метеоусловий на запасном аэродроме приземлился один самолет.

Кореняко добавил, что службы аэропортов оснащены необходимыми силами и средствами для обслуживания бортов в условиях непогоды.

Ранее москвичам предрекли ливень с мокрым снегом в ночь на 2 мая. Из-за обильных осадков в Москве и Подмосковье на автомобили упали деревья.

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