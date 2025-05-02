Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:51, 2 мая 2025Путешествия

Раскрыты подробности о найденном бездыханным с пакетом на голове россиянине на Бали

РЕН ТВ: Найденный бездыханным на Бали россиянин оказался бизнес-коучем
Алина Черненко

Фото: @bohiness

Россиянин, найденный бездыханным с пакетом на голове и кожаным ремнем на шее на индонезийском острове Бали, оказался бизнес-коучем. Подробности о личности мужчины раскрыл Telegram-канал РЕН ТВ.

По данным издания, 25-летний Артем Афонин позиционировал себя в сети как тренер по личностному развитию. Он использовал в своих публикациях слоган: «Живи в кайф каждый день своей жизни».

Афонина нашли без признаков жизни при загадочных обстоятельствах в гостевом доме на Бали. Как пишет местное издание Detik, в номере полицейские также обнаружили наркотики.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о ракетной атаке ВСУ на Курск

    Электричество в Подмосковье вернут до конца дня

    В Подмосковье сообщили о задержке поездов из-за непогоды

    Назван клуб РПЛ с наибольшим средним возрастом игроков

    Выход GTA VI перенесли на следующий год

    Напавшую на экс-главу одесского «Правого сектора» обвинили в госизмене

    Раскрыт режим работы аэропортов Москвы на фоне майского снегопада

    Россия поможет «Талибану» бороться с террористами

    Медведев объяснил признание партии «Альтернатива для Германии» экстремистской

    Раскрыты подробности о найденном бездыханным с пакетом на голове россиянине на Бали

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости