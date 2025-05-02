Раскрыты подробности о найденном бездыханным с пакетом на голове россиянине на Бали

РЕН ТВ: Найденный бездыханным на Бали россиянин оказался бизнес-коучем

Россиянин, найденный бездыханным с пакетом на голове и кожаным ремнем на шее на индонезийском острове Бали, оказался бизнес-коучем. Подробности о личности мужчины раскрыл Telegram-канал РЕН ТВ.

По данным издания, 25-летний Артем Афонин позиционировал себя в сети как тренер по личностному развитию. Он использовал в своих публикациях слоган: «Живи в кайф каждый день своей жизни».

Афонина нашли без признаков жизни при загадочных обстоятельствах в гостевом доме на Бали. Как пишет местное издание Detik, в номере полицейские также обнаружили наркотики.

