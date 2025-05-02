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21:33, 2 мая 2025Спорт

Россияне впервые с 2019 года покинут топ-10 рейтинга ATP

Российские теннисисты впервые с 2019 года покинут топ-10 рейтинга ATP
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Даниил Медведев и Андрей Рублев

Даниил Медведев и Андрей Рублев. Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Россияне впервые с 2019 года покинут топ-10 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом сообщается на сайте организации.

Перестановки в списке произойдут по итогам турнира ATP Masters 1000 в Мадриде (Испания). Андрей Рублев занимал восьмое место в рейтинге. Однако он вылетел в 1/16 финала соревнований, проиграв представителю Казахстана Александру Бублику, и опустится на 17-ю строчку.

Даниил Медведев, занимавший десятую строчку, покинул турнир в четвертьфинале. Там он проиграл норвежцу Касперу Рууду, который теперь займет его место. Россиянин опустится на 11-ю позицию.

ATP и Женская теннисная ассоциация (WTA) не стали отстранять россиян и белорусов от турниров. Спортсмены принимают участие в соревнованиях в нейтральном статусе.

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