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18:26, 2 мая 2025Путешествия

Рыбаки нашли ранее пропавший в Боливии самолет с пятью пассажирами

El Deber: В Боливии нашли ранее пропавший самолет Cessna с пятью пассажирами
Алина Черненко

Фото: Capibara89 / Shutterstock / Fotodom

Рыбаки нашли легкий самолет CP-1099 (Cessna 172CP) с пятью пассажирами, ранее пропавший в боливийской Амазонии. Об этом сообщает El Deber.

Глава Центра по чрезвычайным ситуациям департамента Бени (COED) Уилсон Авила рассказал, что ловившие рыбу мужчины услышали крики о помощи недалеко от моста Педро Игнасио Муиба. «Они (пассажиры — прим. «Ленты.ру») живы, слава богу. Мы приехали с оборудованием и бензопилами. Мы вытащили их сегодня», — добавил он.

Среди выживших — ребенок, который летел с матерью и двумя другими женщинами на лечение в город Тринидад. Пилоту Пабло Андресу Веларде также удалось спастись.

После того как президент Боливии Луис Арсе заявил о пропаже самолета, правительство отдало приказ о проведении поисково-спасательной операции. Воздушное судно исчезло в среду, 30 апреля, между муниципалитетом Баурес и городом Тринидад.

В феврале одномоторный самолет Cessna 208B Grand Caravan с девятью пассажирами и пилотом пропал без вести на Аляске. Воздушное судно, принадлежащее компании Bering Air, следовало из Уналаклита в Ном.

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