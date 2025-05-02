Рыбаки нашли ранее пропавший в Боливии самолет с пятью пассажирами

El Deber: В Боливии нашли ранее пропавший самолет Cessna с пятью пассажирами

Рыбаки нашли легкий самолет CP-1099 (Cessna 172CP) с пятью пассажирами, ранее пропавший в боливийской Амазонии. Об этом сообщает El Deber.

Глава Центра по чрезвычайным ситуациям департамента Бени (COED) Уилсон Авила рассказал, что ловившие рыбу мужчины услышали крики о помощи недалеко от моста Педро Игнасио Муиба. «Они (пассажиры — прим. «Ленты.ру») живы, слава богу. Мы приехали с оборудованием и бензопилами. Мы вытащили их сегодня», — добавил он.

Среди выживших — ребенок, который летел с матерью и двумя другими женщинами на лечение в город Тринидад. Пилоту Пабло Андресу Веларде также удалось спастись.

После того как президент Боливии Луис Арсе заявил о пропаже самолета, правительство отдало приказ о проведении поисково-спасательной операции. Воздушное судно исчезло в среду, 30 апреля, между муниципалитетом Баурес и городом Тринидад.

В феврале одномоторный самолет Cessna 208B Grand Caravan с девятью пассажирами и пилотом пропал без вести на Аляске. Воздушное судно, принадлежащее компании Bering Air, следовало из Уналаклита в Ном.

