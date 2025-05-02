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21:25, 1 мая 2025Мир

Трамп раскрыл дальнейшую судьбу Уолтца

Трамп заявил, что назначит Уолтца на должность постпреда США при ООН
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп рассказал, что его экс-советник по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц будет назначен на должность постпреда Соединенных Штатов при ООН. Его заявление передает РИА Новости.

«Я рад объявить, что буду номинировать кандидатуру Майка Уолтца на пост следующего представителя США при Организации Объединенных Наций», — заявил Трамп.

По его словам, временно исполняющим обязанности советника по нацбезопасности станет госсекретарь США Марко Рубио. Он также продолжит руководить Госдепом.

О том, что Уолтц покинул пост советника Трампа, стало известно в четверг, 1 мая. По данным телеканала Fox News, его отставка связана со скандалом с мессенджером Signal.

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