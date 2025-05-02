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07:52, 2 мая 2025Спорт

Ученые назвали идеальное количество тренировок в неделю для результата

Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Anastase Maragos / Unsplash

Ученый-физиотерапевт из Университета Макмастера в Канаде Стюарт Филлипс назвал идеальное количество тренировок в неделю для достижения результата. Его слова приводит Men Today.

В результате двухмесячного исследования стало известно, что участники набрали значительную мышечную массу и силу, занимаясь с отягощениями всего два раза по тридцать минут в неделю. Филлипс подчеркнул, что эффективной может быть даже небольшая нагрузка.

На каждой тренировке добровольцы выполняли девять стандартных упражнений для верхней и нижней части тела, повторяя каждое от восьми до десяти раз, пока мышцы не чувствовали усталость, но без истощения. При этом программа должна была быть быстрой.

Ранее фитнес-тренер Эдуард Каневский оценил возможность похудеть с помощью прогулок. «Если гулять целый день и наматывать километры, расход калорий действительно будет хорошим. Но это не значит, что вы похудеете», — заявил он.

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