Ученые назвали идеальное количество тренировок в неделю для результата

Ученый-физиотерапевт из Университета Макмастера в Канаде Стюарт Филлипс назвал идеальное количество тренировок в неделю для достижения результата. Его слова приводит Men Today.

В результате двухмесячного исследования стало известно, что участники набрали значительную мышечную массу и силу, занимаясь с отягощениями всего два раза по тридцать минут в неделю. Филлипс подчеркнул, что эффективной может быть даже небольшая нагрузка.

На каждой тренировке добровольцы выполняли девять стандартных упражнений для верхней и нижней части тела, повторяя каждое от восьми до десяти раз, пока мышцы не чувствовали усталость, но без истощения. При этом программа должна была быть быстрой.

Ранее фитнес-тренер Эдуард Каневский оценил возможность похудеть с помощью прогулок. «Если гулять целый день и наматывать километры, расход калорий действительно будет хорошим. Но это не значит, что вы похудеете», — заявил он.