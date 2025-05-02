Рогов: Украина сорвала запланированный на 1 мая обмен пленными и телами погибших

На утро 1 мая был запланирован обмен пленными между Россией и Украиной, однако Киев сорвал это мероприятие. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в Telegram-канале.

«Также бандеровцы отказались забрать тела 780 погибших ВСУшников, подготовленные к передаче на белорусской границе и находящиеся в рефрижераторах», — говорится в сообщении. Рогов добавил, что теперь по вине Киева тысячи людей ничего не будут знать о судьбе близких, а также не смогут их похоронить.

Он отметил, что удар по рынку в Алешках — это военное преступление, на которое Украина пошла уже после срыва договоренностей.

«[Президент Украины Владимир Зеленский] повышает ставки и делает всё для эскалации, срывая обмен, убивая мирных и угрожая ударом по параду Победы на Красной площади», — подчеркнул Рогов.

Вооруженные силы Украины атаковали центральный рынок в Алешках 1 мая. В результате погибли минимум восемь человек. В МИД России назвали эту атаку кровавым военным преступлением.