Экс-премьер Британии оценила признание партии АдГ экстремистской

Лиз Трасс: Власти ФРГ играют в опасную игру, пытаясь подавить АдГ

Бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что с признанием партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) экстремистской власти ФРГ ведут опасную игру. Об этом она написала в своем X.

«Левые и немецкая бюрократия играют в опасную игру, пытаясь подавить такие партии, как АдГ», — заявила Трасс. По ее словам, это решение лишь усиливает разочарование общественности из-за огромных провалов в сфере массовой миграции, экономики и углеродной нейтральности. Ведомство по охране конституции ФРГ признало АдГ экстремистской организацией 2 мая.

Бывший премьер-министр Великобритании также подчеркнула, что политику следует решать посредством голосования, а не с помощью слежки и правосудия. В X Трасс отвечала на критику госсекретаря США Марко Рубио, который сравнил признание АдГ экстремистской с замаскированной тиранией.

Ранее исполняющий обязанности канцлера Германии Олаф Шольц выступил против быстрого запрета правой партии «Альтернатива для Германии». «Нам нужно тщательно проанализировать все аспекты», — заявил Шольц, заметив, что он против быстрых решений.