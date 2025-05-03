«Краснодар» обыграл «Рубин» и упрочил лидерство в РПЛ

«Краснодар» дома обыграл «Рубин» и упрочил лидерство в РПЛ

«Краснодар» на своем поле обыграл «Рубин» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 3 мая, и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В первом тайме с пенальти отличился Эдуард Сперцян, а преимущество краснодарцев укрепил Витор Тормена. Во второй половине игры у гостей отличился Илья Рожков.

«Краснодар» благодаря победе набрал 61 очко и упрочил лидерство в РПЛ. Его преследователь «Зенит» имеет в активе 54 очка и в 27 туре 4 мая сыграет дома с «Пари Нижний Новгород».

Ранее в 27-м туре «Локомотив» дома сыграл с «Оренбургом». Встреча завершилась со счетом 1:1.