«Локомотив» в меньшинстве сыграл вничью с аутсайдером РПЛ

«Локомотив» в меньшинстве сыграл вничью с аутсайдером РПЛ «Оренбургом»

Московский «Локомотив» на своем поле сыграл вничью с «Оренбургом» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 3 мая, и завершилась со счетом 1:1. Хозяев во втором тайме вывел вперед Сергей Пиняев, после чего вторую желтую карточку получил Артем Тимоффев, который оставил «Локомотив» в меньшинстве. Равенство восстановил Алексей Татаев.

«Локомотив» набрал 46 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. «Оренбург» с 18 очками остается аутсайдером РПЛ, находясь на 15-й строчке.

Ранее футболист «Акрона» Артем Дзюба установил еще один рекорд чемпионата России. Он стал лучшим по победным голам в турнире.