Назван вероятный преемник Трампа на посту президента

Вероятным преемником президента США Дональда Трампа на президентских выборах 2028 года может быть действующий директор Национальной разведки Тулси Габбард. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил политолог, доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин.
Тулси Габбард побывала, как демократом, так и республиканцем, и в начале своей политической карьеры на Гавайях она была самым молодым политиком (...) Такой кандидат, молодая небелая женщина может стать неожиданным, свежим образом для американской политической системы в качестве президента
Однако Ярыгин подчеркнул, что этот сценарий является гипотетическим, так как Трамп может принимать неожиданные политические решения. Он указал, что помимо Габбард, на Белый дом могут нацелиться действующий вице-президент Джей Ди Вэнс, губернатор Флориды Рон ДеСантис и бизнесмен Вивек Рамасвами.
Однако американист указал, что Трамп будет до последнего медлить с выбором преемника, чтобы избежать конфликтов внутри Республиканской партии. В связи с этим, он часто упоминает даже идею о своем гипотетическом третьем сроке.
Скорее всего, Трампу говорят: «Послушайте, нам надо избежать ситуации, когда в такой монолитной администрации может начаться подводная борьба за ваше же место. Давайте скажем, что вы останетесь, и будем это имитировать до самого последнего момента»
В феврале этого года Габбард получила согласие Сената Конгресса США на получение должности директора Национальной разведки страны. Ее утверждение в администрации Трампа было одним из сложнейших, так как демократы обвинили ее в симпатиях к России, Китаю, а также бывшему президенту Сирии Башару Асаду. Кроме того, Габбард пыталась скрыть свои связи с индуистской сектой, так как она выросла в тайном ответвлении духовного движения Харе Кришна на Гавайях.