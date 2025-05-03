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15:12, 3 мая 2025Россия

Песков назвал кощунством приглашение ВСУ на торжества в Великобритании

Дмитрий Песков назвал кощунством приглашение ВСУ на торжества в Великобритании
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Hannah Mckay / Reuters

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал кощунством приглашение служащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) на торжества в Великобритании в честь 80-летия Победы над нацистской Германией. Его слова приводит ТАСС.

«Это не просто неуважение к тем британцам, к тем британским ветеранам, которые отдали свои жизни во время Второй мировой войны. Это, по-русски говоря, кощунство», — заявил политик.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский предупредил мировых лидеров о возможной опасности 9 Мая в Москве. По его словам, российская сторона якобы самостоятельно может совершать в отношении гостей различные действия и перекладывать вину за них на Украину.

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