Дмитрий Песков назвал кощунством приглашение ВСУ на торжества в Великобритании

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал кощунством приглашение служащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) на торжества в Великобритании в честь 80-летия Победы над нацистской Германией. Его слова приводит ТАСС.

«Это не просто неуважение к тем британцам, к тем британским ветеранам, которые отдали свои жизни во время Второй мировой войны. Это, по-русски говоря, кощунство», — заявил политик.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский предупредил мировых лидеров о возможной опасности 9 Мая в Москве. По его словам, российская сторона якобы самостоятельно может совершать в отношении гостей различные действия и перекладывать вину за них на Украину.