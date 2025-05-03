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15:51, 3 мая 2025Россия

Появилось видео масштабных пожаров в Краснодарском крае

Испугавшиеся за дома жители Краснодарского края сняли масштабные пожары на видео
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
СюжетЛесные пожары:

Испугавшиеся за дома жители Краснодарского края сняли масштабные пожары на видео. Ролик появился в Telegram-канале Kub Mash.

Огонь и столбы черного дыма запечатлели в Щербиновском районе. По словам очевидцев, сухая растительность возле хутора Красный Дар горит четвертый день и они боятся за свои жилища.

В свою очередь, глава района в своем Telegram-канале призвал граждан соблюдать спокойствие. «Ситуация находится на круглосуточном контроле всех ведомств. Силы и средства находятся в полной готовности оперативно отреагировать в случае изменения обстановки», — заявил он.

Ранее в мае сообщалось, что в Забайкалье полиция установила предположительного виновника масштабного лесного пожара.

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