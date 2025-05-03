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11:48, 3 мая 2025Россия

Путин рассказал о постоянном желании врезать

Путин рассказал, что борется с постоянным желанием врезать
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Президент России Владимир Путин заявил, что постоянно испытывает желание врезать, но справляется с подобными порывами. Фрагмент беседы с российским лидером опубликовал в Telegram репортер Павел Зарубин.

Журналист спросил у главы государства, не возникает ли у него желание «врезать» кому-нибудь, несмотря на собственное хладнокровие.

«Всегда. Я с этим живу, но я с этим борюсь», — рассказал российский лидер.

Ранее Путин показал кухню и холодильник в своей кремлевской квартире. На кадрах российский лидер достает из холодильника кефир, а из буфета — белые чашки. Также на столе у Путина можно заметить бананы, мед, соусы, специи и бумажные салфетки.

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