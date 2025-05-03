Российский футболист начал процедуру смены гражданства

Российский футболист Хайкин начал процедуру получения норвежского паспорта

Эмефи Атта, агент российского вратаря норвежского клуба «Буде-Глимт» Никиты Хайкина, сообщил, что его клиент проходит процедуру смены гражданства. Его слова приводит Sport24.

Атта заявил, что футболист хочет получить норвежский паспорт. «Он всегда был интересным игроком и для сборной Норвегии тоже», — подчеркнул агент.

Голкипер выступает за «Буде-Глимт» с 2019 года. Вместе с клубом он четыре раза становился чемпионом Норвегии. Трансферная стоимость россиянина оценивается в 1,7 миллиона евро.

В ноябре Хайкин заявил о желании получить норвежское гражданство. У футболиста три паспорта: Великобритании, России и Израиля. Он провел пять товарищеских матчей в юношеских и молодежной сборных России. Также вратарь дважды вызывался в основную национальную команду, но не выходил на поле в официальных встречах.