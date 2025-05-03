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08:16, 3 мая 2025Мир

В США предупредили Зеленского об угрозе устранения

Полковник США Шэффер: Зеленский находится под угрозой устранения от неонацистов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Johanna Geron / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский выполнил все, что от него требовалось и теперь его ждет скорое устранение. Скорый конец президента Украины предсказал бывший полковник Армии США Энтони Шэффер на YouTube.

Он усомнился, что Зеленского ждет «счастливое будущее» с неонацистами, с Соединенными Штатами или с Россией. «Он упустил все возможности, начиная со Стамбула, когда был предложен мирный договор», — заявил Шэффер.

Эксперт отметил, что украинский лидер загнал себя в безвыходное положение. Он пояснил, что Зеленский находится под угрозой устранения от неонацистов в случае, если Киев допустит уступки даже небольшой части территории.

Ранее обвиняемый в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что подписание американской версии мирного плана приведет к концу Владимира Зеленского. «Любая фиксация потери территорий де-факто неизбежно ставит вопрос — а [зачем] все это было?», — отметил он.

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