Полковник США Шэффер: Зеленский находится под угрозой устранения от неонацистов

Украинский лидер Владимир Зеленский выполнил все, что от него требовалось и теперь его ждет скорое устранение. Скорый конец президента Украины предсказал бывший полковник Армии США Энтони Шэффер на YouTube.

Он усомнился, что Зеленского ждет «счастливое будущее» с неонацистами, с Соединенными Штатами или с Россией. «Он упустил все возможности, начиная со Стамбула, когда был предложен мирный договор», — заявил Шэффер.

Эксперт отметил, что украинский лидер загнал себя в безвыходное положение. Он пояснил, что Зеленский находится под угрозой устранения от неонацистов в случае, если Киев допустит уступки даже небольшой части территории.

Ранее обвиняемый в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что подписание американской версии мирного плана приведет к концу Владимира Зеленского. «Любая фиксация потери территорий де-факто неизбежно ставит вопрос — а [зачем] все это было?», — отметил он.