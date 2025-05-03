В США рассказали о предложенной Уолтцу должности

CBS: Уолтц отказался занять должность посла США в Саудовской Аравии

Бывшему советнику президента США по национальной безопасности Майку Уолтцу предлагали занять должность посла в Саудовской Аравии, но он отказался. Об этом пишет телеканал CBS со ссылкой на источники.

По его информации, после отставки Уолтцу предоставили возможность самому выбрать новый пост. Ему предложили несколько должностей посла, в том числе в Саудовской Аравии, однако, поразмыслив, он предпочел стать постоянным представителем страны при ООН.

О том, что Уолтц покинул пост советника Трампа, стало известно 1 мая. По данным телеканала Fox News, его отставка связана со скандалом с мессенджером Signal.