Вблизи Анапы прогремели взрывы

Mash: ВСУ атаковали беспилотниками Анапу, вблизи города слышны взрывы

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Анапу с помощью беспилотников. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что в селе Витязево, расположенного вблизи курортного города, прогремело минимум девять взрывов. По словам местных жителей, работает система противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее взрывы произошли в Крыму. Вскоре после этого они раздались над Таманью и Новороссийском.

В ночь на субботу, 3 мая, беспилотники атаковали Ростовскую область. Местные власти сообщали, что в результате падения обломков в поселке Целина загорелась крыша двух домов, жильцов эвакуировали.