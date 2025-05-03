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03:11, 3 мая 2025Россия

Вблизи Анапы прогремели взрывы

Mash: ВСУ атаковали беспилотниками Анапу, вблизи города слышны взрывы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетВзрывы в Крыму

Фото: Jason Lee / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Анапу с помощью беспилотников. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что в селе Витязево, расположенного вблизи курортного города, прогремело минимум девять взрывов. По словам местных жителей, работает система противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее взрывы произошли в Крыму. Вскоре после этого они раздались над Таманью и Новороссийском.

В ночь на субботу, 3 мая, беспилотники атаковали Ростовскую область. Местные власти сообщали, что в результате падения обломков в поселке Целина загорелась крыша двух домов, жильцов эвакуировали.

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