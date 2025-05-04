Фитнес-тренер назвала шесть проблем при голодании во время сброса веса

Тренер Бахтурина назвала шесть проблем при голодании во время сброса веса

Старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина назвала шесть проблем, которые может вызвать голодание во время сброса веса. Об этом она рассказала в беседе с корреспондентом «Ленты.ру».

Первая проблема — замедление обмена веществ. «Когда организм недополучает пищу, он переходит в режим экономии энергии, снижая скорость обмена веществ. Это значит, что после окончания голодовки человек может начать набирать вес еще быстрее», — заявила эксперт.

Также голодание может привести к потере мышечной массы. Это происходит из-за того, что организм начинает использовать не только жировые запасы, но и мышечную ткань в качестве источника энергии. Это может стать причиной резкого упадка сил, ухудшения самочувствия и снижения метаболизма.

Еще одна возможная проблема — нарушение работы внутренних органов. Как сообщает Бахтурина, дефицит питательных веществ негативно сказывается на работе сердца, почек и печени.

Серьезным риском при голодании является гормональный дисбаланс. «Длительные перерывы в питании нарушают работу гормонов, включая инсулин, лептин и кортизол. Это может привести к проблемам с щитовидной железой, менструальному сбою у женщин и постоянному чувству усталости», — объяснила эксперт.

Кроме того, голодание может стать причиной расстройств пищевого поведения. По словам тренера, за периодом голодания часто следуют приступы переедания, что впоследствии может перерасти в булимию.

Наконец, Бахтурина подчеркнула, что без достаточного количества белков, витаминов и минералов иммунная система человека ослабевает. Организм становится более уязвимым для инфекций и вирусов.

Помните, что голодание может показаться легким способом похудеть, но оно несет серьезные риски для здоровья. Вместо полного отказа от еды лучше выбрать сбалансированное питание, которое обеспечит организм всеми необходимыми веществами Акулина Бахтурина

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