Фитнес-тренер раскрыла топ-5 ошибок при выполнении приседаний

Тренер Бахтурина назвала ошибкой оторванные пятки при выполнении приседаний

Старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина раскрыла топ-5 ошибок при выполнении приседаний. Об этом она рассказала в беседе с корреспондентом «Ленты.ру».

Первой ошибкой Бахтурина назвала выступающие вперед или внутрь колени. По ее словам, колени должны двигаться по траектории, повторяющей линию стоп, — не внутрь и не наружу.

Следующая ошибка — оторванные от пола пятки. «Это говорит о слабой подвижности голеностопа. Работайте над мобилизацией — и не забывайте растягивать икроножные мышцы и ахил», — посоветовала специалист.

Также Бахтурина рекомендовала следить за положением корпуса — он не должен заваливаться вперед. Причинами этой ошибки тренер назвала слабый кор и мышцы спины.

Слишком глубокий или, наоборот, поверхностный присед также являются некорректными. «Глубина приседа зависит от подвижности и целей. Приседать "до параллели" — идеальный вариант, однако спортсменам-новичкам можно использовать менее амплитудные приседы, но больше контролировать само движение», — отметила эксперт.

Наконец, ошибкой является отсутствие контроля в верхней фазе. Тренер подчеркнула, что выход из приседа должен происходить с активацией ягодиц.

Ранее Бахтурина рассказала о пользе различных видов приседаний. «Тренируя это движение, мы не только укрепляем мышцы и улучшаем осанку, но и защищаем колени и поясницу от перегрузки», — поделилась она.