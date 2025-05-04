Граждане Китая заинтересовались репетицией парада Победы в Москве

РЕН ТВ: Граждане Китая собрались у ГУМа в Москве ради репетиции парада Победы

Граждане Китая собрались возле ГУМа в Москве ради просмотра репетиции парада Победы. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ, пообщавшийся с иностранцами.

По информации телеканала, некоторые граждане Китая заинтересовались репетицией парада и ради нее приехали в Москву. Они взяли с собой флаги КНР, чтобы показать поддержку России и дружеское отношение к ней.

«Мы, китайцы, с самого дня ждем. Мы специально приехали, чтобы посмотреть и поддержать», — рассказали две девушки из Китая.

Ранее сообщалось, что председатель КНР Си Цзиньпин посетит Москву с отдельным визитом помимо участия в праздновании Дня Победы 9 мая вместе с главами других приглашенных государств.