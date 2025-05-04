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09:18, 4 мая 2025Экономика

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Метеоролог Леус: В воскресенье в Москве ожидается до плюс 19 градусов
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В воскресенье, 4 мая, в Москве ожидается теплая июньская погода, при которой воздух прогреется до 19 градусов. Об этом рассказал синоптик Михаил Леус в Telegram.

По сообщению метеоролога, город окажется под воздействием теплого сектора циклона, благодаря чему солнечные лучи смогут лучше прогревать воздух. Таким образом, воскресенье станет самым теплым днем недели.

«Температура воздуха — плюс 17 — плюс 19 градусов, по области плюс 16 — плюс 21 градус. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду, во второй половине дня порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 734 миллиметра ртутного столба», — рассказал москвичам о погоде Леус.

Ранее синоптик спрогнозировал сильные осадки в пяти регионах России.

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