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15:01, 4 мая 2025Мир

Названа роль России в урегулировании конфликта между Индией и Пакистаном

Джамали: Россия может сыграть важную роль в примирении Индии и Пакистана
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Pawan Kumar / Reuters

Россия является «незаменимой силой» в международной политике и может сыграть очень важную роль в мирном урегулировании конфликта между Индией и Пакистаном. Об этом посол Пакистана в России Мухаммад Халид Джамали заявил в беседе с информационным агентством ТАСС.

Дипломат отметил, что Россия является стратегическим партнером Индии, а также поддерживает «очень хорошие» отношения с Пакистаном. «Она может сыграть очень большую роль в деэскалации напряженности между нашими двумя соседями — ядерными соседями, я бы подчеркнул», — назвал он преимущество России в возможном примирении стран.

Посол также напомнил, что Россия всегда играла «определенную роль» в урегулировании отношений между Пакистаном и Индией. В частности, он напомнил что СССР выступал посредником в заключении Ташкентской декларации 1966 года, которая была подписана для нормализации отношений между двумя азиатскими государствами после Второй индо-пакистанской войны.

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Джамали отметил, что из-за особых отношений РФ с Индией и Пакистаном сегодня, у нее есть большое преимущество «в снижении напряженности между двумя странами».

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Пакистана начали подготовку к возможному военному конфликту с Индией. 29 апреля стало известно о столкновениях на границе двух стран.

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