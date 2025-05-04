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20:09, 4 мая 2025Мир

Пакистан запросил заседание Совета Безопасности ООН из-за роста напряженности с Индией

Пакистан попросил ООН провести заседание из-за роста напряженности с Индией
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Пакистан запросил заседание Совета Безопасности ООН в связи с ростом напряженности в отношениях с Индией. Об этом со ссылкой на дипломатический источник сообщает ТАСС.

Источник агентства в Совете Безопасности ООН отметил, что дата такого заседания пока не определена.

29 апреля на границе Индии и Пакистана произошел ряд боевых столкновений. Причиной обострения отношений стал произошедший 22 апреля теракт в регионе Джамму и Кашмир.

30 апреля Вооруженные силы Пакистана начали подготовку к возможному военному конфликту с Индией.

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