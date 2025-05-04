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14:11, 4 мая 2025Россия

Путин объяснил сроки начала СВО

Путин: Начать СВО в 2014 году было нереалистично
Екатерина Подвигина
Екатерина Подвигина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Начать специальную военную операцию (СВО) на Украине в 2014 году было практически нереалистично, так как Россия была не готова к фронтальному противостоянию с коллективным Западом. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» телеканала «Россия».

«Потому что в таком состоянии находилась Россия», — указал президент, отвечая на вопрос журналистов о том, почему СВО не была развернута 11 лет назад.

По словам главы государства, российские власти не могли делать каких-то «резких движений», не проведя соответствующую работу в сфере безопасности, укрепления Вооруженных сил, а также экономики и финансов.

При этом Путин подчеркнул, что РФ не планировала начинать военную операцию, а надеялась мирным путем решить проблему Донбасса. Глава государства отметил, что ему хотелось верить, что Минские соглашения будут соблюдены, поскольку Россия выполняла их, и подтвердил, что именно по этой причине СВО не началась раньше.

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