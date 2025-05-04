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11:17, 4 мая 2025Россия

Путин отказался считать себя вершителем судеб

Путин заявил журналисту Зарубину, что не считает себя вершителем судеб
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool via Reuters

Президент России Владимир Путин заявил, что не считает себя вершителем судеб. Как пишет ТАСС, об этом политик сообщил в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

«Прошло уже 25 лет — и президентом, и премьер-министром работаю. Все-таки я не чувствую себя каким-то политиком, который сидит и вершит судьбы своей страны или еще что-то большее делает», — сказал российский лидер.

Путин заверил в том, что он дышит одним воздухом с гражданами России, и понадеялся, что это продлится как можно дольше.

Ранее сообщалось, что президент России в ходе интервью также порассуждал о применении ядерного оружия в рамках спецоперации на Украине. По его словам, применять такое оружие в рамках СВО не было необходимости.

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