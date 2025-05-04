Путин отказался считать себя вершителем судеб

Путин заявил журналисту Зарубину, что не считает себя вершителем судеб

Президент России Владимир Путин заявил, что не считает себя вершителем судеб. Как пишет ТАСС, об этом политик сообщил в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

«Прошло уже 25 лет — и президентом, и премьер-министром работаю. Все-таки я не чувствую себя каким-то политиком, который сидит и вершит судьбы своей страны или еще что-то большее делает», — сказал российский лидер.

Путин заверил в том, что он дышит одним воздухом с гражданами России, и понадеялся, что это продлится как можно дольше.

Ранее сообщалось, что президент России в ходе интервью также порассуждал о применении ядерного оружия в рамках спецоперации на Украине. По его словам, применять такое оружие в рамках СВО не было необходимости.