Россиянку из UFC освистали на турнире в США

Российский боец MMA Куницкая заявила, что ее освистали на турнире UFC в США

Россиянку-бойца смешанного стиля (ММА) Яну Сантос (Куницкую) освистали на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в США. Ее слова приводит Sport24.

Спортсменка заявила, что причиной стало то, что она дралась против легендарной американки Миши Тейт. «Честно говоря, я дерусь в UFC почти 10 лет и все бои проводила в Америке. Такого ни разу не было, хотя с американками тоже дралась», — призналась она.

Ранее Куницкая ответила на вопрос о том, где лучше рожать: в России или в США. Она заявила, что в Америке роды прошли легче.

Куницкая выступает в UFC с 2018 года. В последнем бою она победила Тейт единогласным решением судей. Всего в активе спортсменки 16 побед и восемь поражений в ММА. Еще один бой с ее участием признан несостоявшимся.