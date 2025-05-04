Российская гимнастка-чемпионка рассказала о желании выступить под рэп

Российская гимнастка-чемпионка Борисова рассказала о желании выступить под рэп

Абсолютная чемпионка России по художественной гимнастике Мария Борисова ответила на вопрос, под какую музыку хотела бы выступить. Об этом сообщает ТАСС.

По словам спортсменки, она мечтает о рэп-композиции. «Я не знаю, когда, но когда-нибудь в моей карьере, я думаю, что уговорю тренеров на рэп», — добавила Борисова.

Спортсменка стала абсолютной чемпионкой России в феврале 2025 года. В 2024-м гимнастка стала победительницей Игр БРИКС в упражнении с обручем.

Ранее серебряный призер Олимпийских игр по художественной гимнастике Дина Аверина рассказала о том, как решила завершить спортивную карьеру. Она отметила, что в условиях международного отстранения не хотела выступать на российских соревнованиях.