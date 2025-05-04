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22:37, 4 мая 2025Мир

У Пакистана осталось оружия на четыре дня войны из-за поставок снарядов Украине

IE: У Пакистана осталось оружия на 4 дня войны из-за поставок снарядов Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

У Пакистана осталось оружия на четыре дня полномасштабной войны из-за поставок снарядов Украине, об этом пишет газета Indian Express (IE).

По имеющимся данным, страна столкнулась с острым дефицитом артиллерийских боеприпасов. Исламабад вел тайные поставки Киеву с 2022 года, к 2022-2023 финансовому году экспорт вооружений вырос с 13 миллионов долларов до 415 миллионов, то есть на три тысячи процентов.

В публикации отмечается, что ошеломляющие прибыли дорого обошлись Пакистану, внутренние запасы быстро истощились. Экономический кризис, высокая инфляция и сокращение валютных резервов также повлияли на возможности вооруженных сил.

«Пакистан отправил свои боеприпасы на далекие войны, но оказался в затруднительном положении, его арсеналы опустели, а оборона оказалась на грани», — рассказал собеседник газеты, старший военный аналитик.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы (ВС) Пакистана начали подготовку к возможному военному конфликту с Индией. 29 апреля стало известно о начавшихся боевых столкновениях на границе Индии и Пакистана.

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