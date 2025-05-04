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07:38, 4 мая 2025Россия

В российском регионе рыбаков спасли с дрейфующей льдины

Четверых рыбаков спасли с дрейфующей льдины в Бурятии
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Четверых рыбаков спасли с дрейфующей льдины в Бурятии. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

Отмечается, что накануне трое мужчин и 14-летний подросток захотели порыбачить на Большом Еравном озере. На запрещающие знаки внимания не обратили.

Во время рыбалки они услышали треск — лед треснул. Сами до берега добраться рыбаки не смогли, позвонили спасетелям.

Уточняется, что мужчин доставили на сушу на лодке. Медпомощь понадобилась только одному из них.

В феврале 139 рыбаков унесло в Охотское море на льдине. В операции по спасению успели задействовать даже вертолет Ми-8, однако многие люди отказались от помощи, так как не хотели оставлять свои снасти. Позже недовольных все равно забрали со льдины.

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