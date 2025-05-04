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20:41, 4 мая 2025Спорт

Врач назвал шесть шагов для подтянутой фигуры

Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: ATinatin / Shutterstock / Fotodom  

Сертифицированный врач Картик Кумар назвал шесть шагов для того, чтобы иметь подтянутую фигуру. Его слова приводит Men Today.

Для начала стоит заниматься по пятнадцать минут в день интенсивными упражнениями. Далее необходимо укреплять основные мышцы: планку — для корпуса, обратные скручивания — для нижней части пресса, а езда на велосипеде — для боковых мышц пресса.

Следующим шагом станут силовые тренировки. Далее врач порекомендовал выполнять кардио каждый день, в частности кататься на велосипеде или плавать. Кроме того, нужно пить больше воды и изменить свой рацион.

Ранее тренер по балету и растяжке Акулина Бахтурина назвала упражнение, которое поможет стать стройнее. Эксперт отметила, что в народе это упражнение называют уголком.

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