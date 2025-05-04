Захарова прокомментировала опубликованную Ермаком картинку с горящим Кремлем

Захарова заявила о неонацизме на Украине после картинки с горящим Кремлем

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о неонацизме на Украине после того, как глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак опубликовал картинку с горящим Кремлем. Комментарий дипломата публикует ТВЦ.

«Разговоры о перемирии для киевского режима — это насмешка над усилиями тех, кто хочет мира. Их истинная цель — доить Запад, держать всех в страхе, убивать, распространять неонацистскую идеологию и существовать в состоянии правового вакуума», — высказалась Захарова о публикации Ермака.

Ранее сообщалось, что украинское издание «Страна.ua» сочло пост главы офиса президента Украины с горящим Кремлем намеком на удар по Москве 9 мая.

Ермак опубликовал в своем Telegram-канале картинку горящего Кремля. Изображение сопровождается надписью «этот день мы приближали, как могли» (строка из песни «День Победы» — прим. «Ленты.ру»).

