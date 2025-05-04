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08:54, 4 мая 2025Бывший СССР

Зеленский заявил о желании западных стран оставить Украину один на один с Россией

Зеленский: Запад может оставить Украину один на один с РФ после перемирия
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что некоторые страны Запада могут захотеть оставить Киев один на один с Москвой после достижения договоренности о прекращении огня. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

При этом политик не уточнил, о каких государствах идет речь. По мнению украинского лидера, «Европа будет рядом, потому что там много вопросов, которые связаны между собой».

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон может отказаться от роли посредника в мирном процессе по Украине. США призвали Россию и Украину представить конкретные идеи по урегулированию.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что урегулирование конфликта на Украине должно быть достигнуто с Киевом, а не с Вашингтоном.

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