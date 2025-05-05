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00:33, 5 мая 2025Спорт

Бывший тренер «Зенита» назвал минусы Москвы

Бывший тренер «Зенита» Петржела заявил, что ему не нравилась Москва
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Иванов / Спорт-Экспресс / ИТАР-ТАСС

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела назвал минусы жизни в Москве. Его слова приводит Sport24.

«Честно скажу, Москва мне не нравилась, потому что там был бардак. Столько машин, что днем невозможно проехать», — заявил специалист. Он добавил, что Санкт-Петербург больше пришелся ему по вкусу.

Ранее Петржела рассказал, что его приняли за русского шпиона в Чехии. Специалист заявил, что причиной стало его несогласие с критическими высказываниями олимпийского чемпиона по хоккею Доминика Гашека о России.

Петржела тренировал «Зенит» с 2003-го по 2006-й. Под его руководством команда стала серебряным призером чемпионата России.

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